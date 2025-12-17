Condutor não obedece parada e PRF apreende 267 Kg de maconha em Guia Lopes da Laguna

Os policiais realizaram uma barreira policial para abordar o condutor da Toyota/Hilux que fugia de tentativa de abordagem de outra equipe policial

Na última terça-feira (16), 267 quilos de maconha foram apreendidos e um veículo foi recuperado em Guia Lopes da Laguna.

A abordagem acontecu durante fiscalizações realizada pela PRF Polícia Rodoviária Federal na BR-267. Os policiais realizaram uma barreira policial para abordar o condutor de uma Toyota/Hilux que seguia em fuga de uma tentativa de abordagem de outra equipe policial.

Logo após ser abordado, o homem foi detido com 267 quilos de maconha na caminhonete. A equipe também descobriu que o veículo possuía registro de roubo/furto, desde outubro de 2025, em Brasília (DF).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Jardim.

