Condutor é preso após colisão que matou motociclista

Um condutor, de 32 anos, foi preso após um atropelamento fatal em um cruzamento das Avenidas Souto Maior e Dinamarca, no Bairro Tijuca, em Campo Grande, no fim da tarde deste domingo (29). A vítima, um motociclista de 40 anos, cujo nome não foi divulgado, morreu no acidente.

O motorista foi detido sob a suspeita de “dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”, conforme relata o boletim de ocorrência. No entanto, não há informações disponíveis sobre o que o condutor teria ingerido antes do acidente.

O motociclista foi atingido em alta velocidade por uma caminhonete Chevrolet S10, que trafegava pela Avenida Dinamarca. Outros dois motociclistas que seguiam o mesmo trajeto também foram atingidos pelo veículo. Os dois sobreviventes sofreram escoriações e foram levados para a Santa Casa. A caminhonete era ocupada por três pessoas.

O primeiro motociclista, que foi atingido em cheio pelo condutor, morreu no local. O cruzamento foi interditado por conta do acidente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: