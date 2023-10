Família disputa novamente poder municipal em Maracaju

Cidade é uma das mais fortes do agronegócio de Mato Grosso do Sul

Distante, 158,5 km de Campo Grande, Maracaju é uma das cidades sul-mato- -grossenses mais desenvolvidas do Estado. O município é um dos maiores produtores de grãos de soja e milho do Mato Grosso do Sul e o 11º maior produtor de soja do Brasil, possuindo a terceira maior economia do Estado. Também foi importante ponto de passagem para a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que vinha de São Paulo via Campo Grande. A cidade é conhecida pela sua tradicional Festa da Linguiça de Maracaju. Com produto interno bruto de R$ 76.639,20, é o quinto município mais rico, com aproximadamente 45.047 habitantes (Censo/2022).

Por todo esse potencial econômico, Maracaju costuma ter disputas eleitorais acirradas, principalmente entre os grupos políticos do ex- -governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e seu parente, o ex-prefeito Maurílio Azambuja, o Dr. Maurílio (MDB). Inclusive, na última eleição, Reinaldo apoiou o adversário dele, Marcos Calderan (PSDB), que acabou derrotando o grupo de Maurílio (MDB). Calderan (PSDB) foi eleito prefeito de Maracaju em primeiro turno, em 2020, com 11.194 votos (52,63%), contra 8.029 (37,75%) de Lenilso Carvalho, do MDB.

Segundo o prefeito e pré-candidato à reeleição pelo PSDB, Marcos Calderan, até o momento, o cenário se mostra tranquilo no município, ao que ele atribui a aprovação da população ao trabalho realizado. “Estamos muito bem avaliados no nosso município. Vamos disputar com o mesmo vice, o Maurão”. O prefeito destacou que mesmo aparecendo em primeiro lugar em diversas pesquisas, não dá a disputa por vencida agora. “Eleição é igual jogo de futebol, mas tem tudo para nossa pré-candidatura e depois candidatura dar certo. A gente não perdendo o foco, porque isso é resultado de trabalho, trabalhamos muito diferente, uma política nova, diferenciada e deu muito certo. Temos também a aceitação e um entendimento bom com a Câmara e isso ajudou bastante”, disse.

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) foi também prefeito por dois mandatos consecutivos na cidade (1997/2004). De 2005 a 2008 foi prefeito o médico Maurílio Azambuja, do MDB. De 2009 a 2012, o prefeito foi Celso Luiz da Silva Vargas, eleito pelo PTB. Em 2013 a 2020, Dr. Maurílio é novamente prefeito, por dois mandatos. Os dados mostram a rivalidade dentro da família Azambuja, que deverá se repetir em 2024, já que Azambuja tem como candidato à reeleição o prefeito Marcos Calderan (PSDB).

São citados como pré-candidatos, além de Calderan e o ex-prefeito Maurílio Azambuja, o Dr. Maurílio (MDB); Edson Nunes de Souza, conhecido como Edson do Disk Sistema, Dr. Chaud Salles, ex-presidente da Câmara Municipal, Robert Ziemman (PSDB), Ludimar Portela, o Nego do Povo (MDB). No entanto, Dr. Maurílio afirma que está decidido em 90%, em não ser candidato em 2024 e prefere não anunciar quem apoiará para concorrer. “Abandonei a política. Fui prefeito três vezes, agora tenho um pouco de idade avançada, estou trabalhando (como médico na prefeitura), então não estou pensando em política”, afirmou.

Para muitas pessoas, as operações de combate à corrupção realizadas em Maracaju, no fim de 2022, contra os principais adversários do atual prefeito, dão vantagem a ele, que segundo pesquisas divulgadas lidera com folga as intenções de votos para 2024.

Segundo levantamento do TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral) o município possui, atualmente, 28.651 eleitores (30/9/23), divididos em: 14.716 mulheres e 13.935 homens. Quanto à escolaridade, 9.035 possuem o ensino fundamental incompleto; 5.808, ensino médio incompleto; 4.967, ensino médio completo; 2.272, ensino superior completo. Quanto à idade, a maioria dos eleitores (6.504) está na faixa de 25 a 34 anos; 6.277 têm de 35 a 44 anos, 5.305 são de 45 a 55 anos; 4.761, de 56 a 69, 2.258 eleitores têm 70 ou mais e 181 tem 16 a 17 anos.

