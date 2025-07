Condenado por tráfico é capturado em Dourados e deve cumprir pena em regime fechado

Mandado foi expedido pela Justiça de Nova Andradina; prisão ocorreu após troca de informações entre delegacias

Um suspeito de 29 anos condenado por tráfico de drogas foi preso na tarde de quarta-feira (2) em Dourados, cidade a aproximadamente 225 quilômetros de Campo Grande. Ele foi localizado após troca de informações entre equipes da Polícia Civil de Nova Andradina e da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina e determina o cumprimento de pena de 5 anos, 8 meses e 2 dias em regime fechado. Após a prisão, o suspeito foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde permanece à disposição da Justiça.

