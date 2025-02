Condenado por roubo a bancos e instituições financeiras no estado é preso na Vila Planalto

Neste domingo (16), um homem condenado identificado como A.S.B. (59), foi preso por roubo a bancos e instituições financeiras em Mato Grosso do Sul.

O condenado foi alvo de investigações no início da década de 2010, sendo indicado como um dos precursores de roubos a instituições financeiras com utilização de artefatos explosivos no estado.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS após o paradeiro do criminoso ser encontrado em sua residência, no Bairro Vila Planalto.

Ele foi conduzido para o GARRAS e levado preso, onde permanecerá.

