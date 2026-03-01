Condenado por estupro de vulnerável vai preso pela PM durante operação em Itaquiraí

Mandado definitivo previa mais de 22 anos de prisão; captura aconteceu dentro da casa do suspeito durante ações das operações Themis e Força Total

Na noite de sexta-feira (2), um homem de 44 anos, identificado como Ademir, foi preso pela Polícia Militar, no município de Itaquiraí, após ser localizado durante ações das operações Themis e Força Total. Ele tinha condenação definitiva por estupro de vulnerável e deverá cumprir mais de 22 anos de prisão em regime fechado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a prisão aconteceu por volta das 19h40, na residência do suspeito, no bairro Nova Esperança 2. Os policiais foram até o local para cumprir o mandado judicial e foram recebidos pela esposa do homem, que confirmou que ele estava na casa e o chamou até o portão, momento em que a equipe realizou a abordagem.

Após a checagem dos dados, foi confirmado que havia contra ele uma condenação com trânsito em julgado, determinando pena de 22 anos, um mês e dois dias de reclusão, sem possibilidade de recurso.

De acordo com o site Tá na Mídia Naviraí, o mandado foi expedido pelo Poder Judiciário e deveria ser cumprido imediatamente, motivo pelo qual o homem recebeu voz de prisão ainda no local.

Depois de detido, ele foi encaminhado pela equipe da Força Tática até a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, onde o caso foi registrado. O condenado permanece à disposição da Justiça e deverá dar início do cumprimento da pena ao ser transferido ao sistema prisional.

