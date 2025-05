Condenado por estupro de vulnerável é preso em Bataguassu

Um homem de 58 anos, condenado pela Justiça do Estado de São Paulo a uma pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso nesta quinta-feira (29) no município de Bataguassu-MS, pela Polícia Civil sul-mato-grossense, após serviço de inteligência do Setor de Investigações Gerais (SIG) da delegacia local.

A captura foi feita em uma residência no bairro Jardim América I, por volta das 21h. Segundo as investigações, ele já se preparava para fugir da cidade.

O mandado de prisão definitivo foi expedido pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Anastácio (SP). Após ser detido, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu e posteriormente será transferido para o sistema prisional, onde deverá cumprir o restante da pena imposta pela Justiça.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a persecução penal e a proteção das vítimas de crimes sexuais, especialmente nos casos que envolvem vulneráveis, e destaca que continuará atuando com rigor no cumprimento de mandados e retirada de foragidos de circulação.