Condenado por estupro de vulnerável de duas menores é preso em Bataguassu

Homem havia abusado sexualmente de meninas de 12 e 9 anos em 2019 e 2021

Nesta quarta-feira (30), um homem de 39 anos de idade, condenado por estupro de vulnerável foi preso na cidade de Bataguassu.

O homem foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. Ele foi preso em flagrante no ano de 2019 em flagrante por asbuso sexual de uma menina de 12 anos de idade, em uma praça pública da cidade. Policiais foram até o local e prenderam o homem.

Além do crime de 2019, o criminoso foi investigado em 2021 pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu por envolvimento em novo caso de estupro de vulnerável de uma vítima que tinha 9 anos de idad na época. Segundo a polícia, esse caso reforça o histórico de reincidência em crimes dessa natureza praticados pelo indivíduo.

Em casos como esse, a polícia divulga que a população pode colaborar com informações anônimas por meio do Disque Denúncia 181.

A prisão foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu.

