Condenado a 31 anos de prisão por esturpo de enteada é preso em Coxim

Crime ocorreu no ano de 2018 e o criminoso estava em liberdade provisória

Na manhã desta quinta-feira (22), um homem de 35 anos foi preso pelo crime de stupro de vulnerável na cidade de Coxim. A vítima era a enteada de 9 anos.

O mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim. O crime teria ocorrido em setembro de 2018 na cidade, quando o homem foi preso em flagrante por ter abusado sexualmente da menina. Contudo, o indivíduo foi solto em julho de 2019 e estava em liberdade provisória desde.

O homem foi sentenciado a condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável a 31 anos e seis meses de prisão. A decisão foi oriunda da Vara Criminal de Coxim.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.