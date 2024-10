Condenado a 100 anos por estupro das 5 sobrinhas, homem morre em troca de tiros na fronteira

Um homem, de 53 anos, foi morto durante troca de tiros com a Polícia Militar, em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai, nessa quarta-feira (16). O homem, que estava foragido, era condenado a mais de 100 anos de prisão por diversos crimes, incluindo cinco estupros.

No último sábado (12), uma jovem acionou a polícia após o autor de diversos crimes descumprir uma medida protetiva. Ao descobrir a localização dele, que também se encontrava com mandado de prisão em aberto, os policiais foram até o local, um imóvel no Jardim Parque dos Eucaliptos.

Segundo informações da PM, os agentes foram recebidos com tiros e então dispararam contra o autor, o acertando. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu e morreu. O homem estava com um revólver calibre 38 e sem numeração, o qual foi apreendido.

Os crimes

A primeira denúncia contra o homem foi feita à Polícia Civil no dia 25 de junho de 2020, pela irmã gêmea dele, que é mãe das cinco vítimas. Na época, as crianças tinham 9, 13, 18, 20 e 21 anos.

Segundo a mulher, no dia anterior da denúncia, sua filha de 13 anos contou à irmã mais velha que estava se cortando porque o tio havia “mexido com ela”. Diante da revelação, a criança de 9 anos também contou que havia sido estuprada pelo parente.

As três filhas mais velhas também revelaram à mãe que foram vítimas do tio quando eram menores. Diante dos fatos, a mulher então pediu medida protetiva para que o irmão não se aproximasse das sobrinhas.

O processo correu em segredo de justiça e não há detalhes de quando ele foi condenado. Segundo a polícia, ele nunca foi preso pelos crimes.

Com informações do Ponta Porã News