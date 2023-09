Comboio é apreendido com carga milionária de contrabando e 26 são presos

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) interceptou na terça-feira (5) um comboio de seis vans e um carro com R$ 2 milhões em materiais de contrabando e descaminho. A ação aconteceu na MS-164, em Maracaju e resultou na prisão de 26 pessoas. Um casal de adolescente, ambos com 17 anos de idade foi apreendido.

Os policiais faziam policiamento próximo ao Distrito de Vista Alegre, quando abordaram os veículos totalmente carregados com materiais contrabandeados. Os produtos eram transportados em carretinhas e nos interiores das vans.

Todos os detidos afirmaram aos policiais que pegaram as mercadorias em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levariam até Campo Grande.

Além do contrabando e descaminho, o condutor de um dos veículos responderá por adulteração no sinal identificador veicular.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, com os materiais apreendidos avaliados em R$ 2 milhões. Os menores de idade foram entregues na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram