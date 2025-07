Com visitas intensificadas, Operação Prolepse apresenta queda significativa nas queimadas em MS

A Operação Prolepse, conduzida pela Polícia Militar Ambiental, tem apresentado resultados expressivos no combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul. Até junho de 2025, a PMA realizou 844 visitas a propriedades rurais, número que já supera as 630 registradas durante todo o ano de 2024.

Apesar de ser uma operação permanente, a Prolepse passou por uma fase de intensificação neste ano, especialmente entre os meses de maio e outubro. Nesse período, cada uma das 26 subunidades da PMA no Estado recebeu metas operacionais, com a exigência mínima de sete visitas mensais a áreas estratégicas.

O distrito de Águas de Miranda, no município de Bonito, ilustra bem o impacto da operação. A região, que em 2024 teve diversos focos de incêndio próximos ao posto da Polícia Militar Rodoviária no km 21 da MS-345, não registrou nenhuma queimada em 2025. A área recebeu 275 visitas da PMA apenas no primeiro semestre do ano, número próximo às 289 registradas durante todo o ano anterior.

Além do aumento no número de ações, a coordenação da PMA destaca melhorias na qualidade e no direcionamento das abordagens, reforçando o caráter preventivo da operação.

Inspirada no termo grego prólèpsis, que significa “antecipação”, a Operação Prolepse faz jus ao nome: aposta em medidas antecipadas e estratégias focadas para evitar os incêndios antes que eles comecem.

