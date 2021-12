Com oito mortes e 12 acidentes graves: PRF divulga os resultados da ‘Operação Natal 2021’

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou oito mortes, 31 acidentes, sendo 12 graves, e 32 pessoas ficaram feridas na Operação Natal 2021. A operação iniciou no dia 23 e encerrou no dia 26 de dezembro, e os resultados foram divulgados nesta segunda-feira (27), nas rodovias do Mato Grosso do Sul.

Segundo a PRF, flagraram 68 motoristas dirigindo sob efeito de substância psicoativa, nove foram presos. 208 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 45 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. No total, foram registradas 338 infrações de ultrapassagem, 1.715 infrações totais foram cometidas durante o feriado.

Durante a operação em 2021, a PRF apreendeu mais de 8 toneladas de maconha no Mato Grosso do Sul. Três veículos com registro de roubo/furto foram recuperados. Em comparação com a Operação de 2020, a PRF registrou 14 acidentes, sendo 2 considerados graves. 18 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte.