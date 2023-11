Com 1.970 foragidos em MS, câmeras de reconhecimento facial vão auxiliar nas buscas

Dos 112 aparelhos que serão instalados, 10 possuem o sistema de reconhecimento fácil

Com 1.970 foragidos da Justiça e 7.793 procurados em Mato Grosso do Sul, câmeras de reconhecimentos facial serão instaladas por diversas ruas de Campo Grande, na intenção de auxiliar o trabalho da polícia.

O projeto faz parte do programa Reviva Campo Grande, anunciado em 2022, cujo investimento conta com apoio do governo federal e custo estimado de R$ 4 milhões.

Ainda em 2023 devem ser instaladas 112 câmeras de segurança, dessas, dez terão a função do reconhecimento fácil, que deve auxiliar na identificação de foragidos da Justiça que passam pela região central da Capital.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, as câmeras serão instaladas nas ruas Rui Barbosa, Euler de Azevedo, Amazonas, em torno da antiga rodoviária, Av. Eduardo Elias Zahran e rua Trindade.

O objetivo é inibir furtos e roubos, e conseguir flagrar os suspeitos em tempo real. Com algumas câmeras já instaladas nas últimas semanas, dois casos de violência contra mulheres foram registrados.

Em um deles, imagens do videomonitoramento da rua 14 de Julho mostraram uma moradora em situação de rua sendo estuprada por um homem que, segundo as investigações, também seria morador em situação de rua.

O segundo caso já registrado foi o de uma mulher agredida pelo companheiro. Imagens mostraram o suspeito desferido socos, chutes e tapas contra a vítima, que ficou ferida.

