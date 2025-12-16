Colisão na BR-267 mata três pessoas em Nova Alvorada do Sul

Motorista de veículo sobreviveu ao acidente

Na manhã desta terça-feira (16), um motorista sobreviveu a um acidente que envolveu dois veíuclos na BR-267, em Nova Alvorada do Sul. O homem conduzia um Toyota Corolla no mom,ento da colisão.

O pai dele, Benjamim Zordan, de 74 anos, a mãe Silma das Graças de Abreu Zordan, de 73 anos, e a esposa Emilina Kester Nink, de 55 anos, não resistiram e morreram no local.

Segundo o Alvorada Informa, o acidente teria sido uma colisão frontal envolvendo dois veículos, o Toyota Corolla e um Volkswagen Virtus.

O ocupante do Volkswagen Virtus foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.