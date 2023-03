Colisão frontal deixa 4 mortos e 2 feridos na BR-163 em Campo Grande

Acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e um Fiar Argo resultou em quatros mortos e duas pessoas socorridas estado grave, na BR-163, a cerca de 10 quilômetros de Campo Grande, saída para Cuiabá. O levantamento inicial da perícia no local apontou que a colisão ocorreu após a condutora do carro tentar ultrapassagem em faixa contínua.

Segundo a Polícia Civil, cinco mulheres ocupavam o Argo, ela foram foram identificadas como Carolina Peixoto dos Santos (29), Lais Moriningo Paim (28), Leticia de Mello da Silva (28) e Kaena Guilhen Fernandes, A quinta ocupante foi socorrida e levada à Santa Casa. Todas com idade entre 28 e 29 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 20h de ontem, a condutora do Argo, Carolina seguia rumo à Rio Verde de Mato Grosso com as amigas, quando tentou uma ultrapassagem em local proibido e colidiu de frente com a caminhonete, que seguia sentido contrário.

O condutor da caminhonete, de 45 anos, também foi regatado com vida e levado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

