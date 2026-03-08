Colisão entre carro e carreta deixa três mortos e dois feridos na BR-262, em Corumbá

Acidente ocorreu na noite de sábado (7), próximo ao acesso ao distrito de Albuquerque; vítimas estavam em um veículo de passeio

Um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (7) na BR-262, em Corumbá, resultou na morte de três pessoas e deixou outras duas feridas. A batida envolveu um carro de passeio e uma carreta e ocorreu nas proximidades do km 728 da rodovia, cerca de dois quilômetros após o acesso ao distrito de Albuquerque. O local fica a aproximadamente 55 quilômetros da área urbana do município, que está a 419 quilômetros de Campo Grande.

No veículo de passeio, um Volkswagen Gol branco, estavam cinco ocupantes. O motorista, um homem de 45 anos que trabalhava como motorista de aplicativo, e uma jovem de 21 anos que seguia no banco dianteiro morreram ainda no local.

Outros três passageiros que estavam no banco traseiro foram socorridos e levados para atendimento médico. Uma mulher de 24 anos foi encontrada inconsciente, com ferimentos graves na cabeça e no tórax. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu e morreu por volta das 4h da madrugada deste domingo (8), elevando para três o número de vítimas fatais.

Os dois sobreviventes receberam atendimento médico após o acidente. Uma mulher de 42 anos apresentava fratura e sangramento na região do nariz, além de dores na pelve. Já um homem de 41 anos estava desorientado, com ferimento na testa e suspeita de fratura no braço direito.

Equipes de resgate foram acionadas por volta das 21h para atender a ocorrência. Durante o atendimento, o trânsito no trecho precisou ser controlado para garantir a segurança dos trabalhos.

Após a colisão, o motorista da carreta, de 32 anos, deixou o local seguindo pela vegetação às margens da rodovia. As circunstâncias do acidente ainda devem ser esclarecidas.