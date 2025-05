Colisão entre caminhão e Fiat Toro mata duas pessoas na BR-262, em Campo Grande

Acidente ocorreu após tentativa de ultrapassagem; trecho foi totalmente interditado e registra congestionamento de 2 km

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma picape Fiat Toro deixou duas pessoas mortas na tarde desta terça-feira (20), na BR-262, em Campo Grande. A colisão ocorreu por volta das 12h no km 362 da rodovia, nas proximidades de uma empresa de materiais elétricos, no sentido Sidrolândia–Indubrasil.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da Fiat Toro tentou uma ultrapassagem, mas não conseguiu concluir a manobra e acabou colidindo frontalmente com o caminhão. Com o impacto, o veículo de passeio foi completamente destruído.

As vítimas ocupavam a Toro e morreram ainda no local, presas entre as ferragens. O motorista foi identificado como Vilson Estefanello. Ele estava acompanhado de uma mulher, cuja identidade ainda não foi confirmada pelas autoridades.

O acidente gerou um princípio de incêndio no caminhão, que foi contido pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Há registro de cerca de dois quilômetros de congestionamento, e o trecho permanece totalmente interditado, sem previsão de liberação até o momento.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, na página @passeandoemcampogrande, é possível ver a presença de areia na pista e destroços dos veículos espalhados pela rodovia. Próximo à Fiat Toro, também foram encontradas latas e garrafas de cerveja.

Equipes de socorro e policiais continuam no local para atender a ocorrência, e a PRF alerta os motoristas que trafegam pela região para redobrarem a atenção.

