“Coiotes” atravessaram cerca de 150 haitianos ao dia por Corumbá

Cerca de 150 haitianos por dia entraram de maneira ilegal no Brasil passando por Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia. Os imigrantes faziam a travessia na fronteira garantida, mediante pagamento, por “coiotes”, nome dado aos facilitadores desta prática. A ação foi deflagrada nesta segunda-feira (31) pela Polícia Federal da cidade brasileira após denúncias, sob o nome de Operação FO M’ALE (palavra do idioma Creole, falado no Haiti, esta expressão significa “preciso ir embora”).

A investigação durou alguns meses e pode confirmar a saída de cerca de 150 haitianos diariamente por meio da “Trilha do Gaúcho”, na divisa do Brasil com a Bolívia. Ao todo foram cumpridos 1 mandado de prisão e 4 de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de Corumbá/MS. Além de combater os crimes de promoção de migração ilegal praticados por despachantes de viagens, a operação focou em empresários do ramo na cidade de Corumbá.

As travessias aconteciam pela manhã e noite com diversas crianças e mulheres grávidas. Dentro da trilha, os estrangeiros tinham ajuda de “carregadores” de nacionalidade boliviana. Eles mostravam o percurso correto até o Brasil e prestavam apoio no transporte das malas dos haitianos.

Os investigados devem responder por promoção de migração ilegal e organização criminosa (art. 223-A e art. 288, ambos do CPB).

