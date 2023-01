Cocaína misturada a fermento em pó avaliada em R$ 475 mil é apreendida na Capital

Um homem de 49 anos, foi preso na tarde de ontem (15), pelo Batalhão de Choque transportando cocaína misturada em fermento em pó, avaliada em R$ 475 mil. O flagrante ocorreu durante uma abordagem na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande. Questionado pelos policiais do Choque, o rapaz confessou misturar a droga para render diversos tablets de cocaína e assim realizar a venda dos entorpecentes.

O flagrante aconteceu por volta de 12h, quando o veículo, de modelo Toyota Corolla, foi abordado pelos policiais no bairro Amambaí, próximo ao Hotel Vale Verde. O condutor do veículo, demonstrou nervosismo durante a abordagem, mas acabou confessando que transportava cocaína no banco traseiro. Ele ainda disse estar em direção ao Mercadão Municipal, onde entregaria os entorpecentes, sem dizer o nome da pessoa que receberia a mercadoria. A passageira, de 38 anos, relevou desconhecer a droga, mas tinha aceitado o convite do rapaz para acompanha-ló até o Mercadão Municipal.

Ao serem novamente questionados, o motorista relatou a sua residência, dizendo ser nesse local que ele preparava os entorpecentes.

Diante dos fatos, os policiais do Choque foram até um imóvel na Rua Ana Neri, no bairro Santo Antônio, onde em um imóvel exclusivo preparava a cocaína. No cômodo, os policiais encontraram apetrechos utilizados no manuseio, uma prensa hidracrílica que seria usada para fabricar os entorpecentes e fermento em pó, que era misturada para aumentar a quantidade de cocaína.

Em vistoria a residência, os policiais encontram no quintal alguns tablets da droga. Novamente questionado, o rapaz disse que o entorpecente encontrado estava úmido e estava na luz solar para que eles possam ficar mais secos.

Após o flagrante, o casal foi conduzido até a delegacia, onde estão a disposição da justiça.

