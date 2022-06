Brasileira é presa com 300 quilos de cocaína em pista clandestina no Paraguai

A brasileira Cláudia Méndez de Arguelo, foi presa ontem (14), com 300 quilos de cocaína em pista clandestina na região de Colônia Fortuna Gazu, do Departamento de Amambay. O veículo, a droga, documentos e celular foram apreendidas e o caso registrado na delegacia da região.

De acordo com o registro da polícia paraguaia, a brasileira estava em uma pista clandestina quando foi flagrada com 299 pacotes de cocaína em um veículo Corsa de cor preta, com placas de numeração brasileira.

Além do flagrante, os policiais apreenderam o veículo, vários documentos, os entorpecentes e um celular que estava em posse da brasileira.

O caso foi registrado na delegacia do Departamento de Amambay como tráfico de drogas.