Ciclista tem perna esmagada após ser atropelada por carreta

Na manhã da quarta-feira(06), um ciclista de 61 anos foi atropelada por uma carreta na avenida Clodoaldo Garcia, no cruzamento com a rua Manoel Pedro de Campos, no bairro Santos Dumont, na cidade de Três Lagoas.

A ciclista e o caminhão estavam parados no semáforo na avenida quando após a abertura do sinal, a idosa segue reto, o motorista da carreta vira na rua e aparentemente pareceu não enxergar a vítima devido ao ponto cego.

A carreta acaba atropleando a ciclista que teve esmagamento e dilaceração da perna esquerda, além de suspeita de fratura no quadril e fraturas na perna direita.

No local estiveram o SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Corpo de Bombeiros. Ela foi levada consciente em estado grave para o Hospital Auxiliadora.

A Polícia Militar e o Deptran também estiveram no local. O motorista teve que pretar esclarecimentos aos policiais militares e da polícia civil. O local do acidente também passou por perícia.

