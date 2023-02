Ciclista fica em estado grave ao ser atropelado por motorista que fugiu

Ciclista, de 66 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após ser atropelado em uma estrada vicinal, na noite desta sexta-feira (17), na cidade de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Região News, o motorista que atingiu o idoso fugiu do local do acidente e não prestou socorro à vítima. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado até o Hospital Elmira Silvério Barbosa, onde foi constato que a vítima sofreu traumatismo craniano e apresentou ferimentos na área dos olhos.

No local do acidente, os militares encontraram o homem caído, com sangramentos na face, inconveniente e sem os movimentos da perna. Durante o atendimento o idoso chegou a acordar e aparentava estar sob efeito de álcool.

Posteriormente o idoso foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande onde segue internado. O atropelamento teria acontecido por volta das 19h 56 de ontem e o condutor envolvido no atropelamento ainda não foi identificado.