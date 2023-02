‘Cemitério’ de bovinos é descoberto em operação para coibir furto de gados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul descobriu, nesta terça-feira (31), um “cemitério” de gados, em Brasilândia, leste do estado, durante uma operação contra furtos de gado na região. Um CAC (caçador, atirador e colecionador) é investigado, suspeito de usar a arma para abater os animais.

Nas primeiras horas do dia, as equipes cumpriram dois mandados de busca e apreensão domiciliar. Além disso, foi realizado um mandado de apreensão de um veículo usado no transporte dos animais abatidos.

Em um dos endereços foi apreendido um revólver calibre .38 SPL. A arma era registrada e foi aprendida para exame pericial para apurar se foi utilizada recentemente no abate e furto de bovinos.

Em uma outra localização, uma propriedade rural, os policiais civis apreenderam munições de calibre .38 SPL e valores em dinheiro. As munições eram de origem ilícita e por isso o morador foi autuado em flagrante delito. Na casa do suspeito também havia grande quantidade de carne bovina ,sem procedência, estocada em um freezer.

Na propriedade rural os agentes localizaram uma espécie de cemitério contendo ossadas e carcaças de aproximadamente 25 bovinos, boa parte delas com indícios de abate por disparo de arma de fogo.

Investigação

A operação deflagrada hoje é a fase ostensiva de uma investigação sobre uma tentativa de roubo de gados ocorrida no município de Brasilândia no mês de dezembro de 2022.

