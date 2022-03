Preso em fevereiro, jovem é apontado como suspeito de matar a mãe com 30 facadas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu hoje (5) o inquérito da morte de Marta Gouveia, 37, onde aponta que o filho da vítima, de 18 anos, é quem poderia ter cometido o feminicídio contra a própria mãe no mês de janeiro em Nova Andradina, a aproximadamente 299 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito inicialmente prestou declarações junto com seu advogado após ser preso em fevereiro deste ano. Sendo que, em diversos pontos da entrevista, o jovem entrou em contradição diante das provas técnicas e depoimentos de testemunhas, negando ser o autor do crime.

Segundo Nova News, a investigação da Polícia Civil se baseou nos dados de empresas telefônica, serviço de internet, das empresas de georreferenciamento e de localização. Além de diversas testemunhas que confirmaram os indícios iniciais.

Relembre o caso

Marta Gouveia do Santos, de 37 anos, foi encontrada morta com sinais de abuso sexual e 30 perfurações de ferimentos de faca, no final da tarde de 23 de janeiro, no anel viário de Nova Andradina. Com base na perícia necroscópica, ainda não foi possível concluir pela existência do crime sexual.