Casal morre após caminhão atingir caminhonete parada em pare e siga na BR-163

O empresário Janir José Maggioni, de 60 anos, e a esposa dele, Sonia Aparecida Andrade Silva, de 59 anos, morreram em um grave acidente registrado na tarde dessa quinta-feira (28), na BR-163, entre os municípios de Coxim e Sonora, na região norte de Mato Grosso do Sul.

Janir era irmão do ex-prefeito de Sonora, Zelir Maggioni, conhecido como “Mano”.

O acidente aconteceu por volta das 13h40, no km 753 da rodovia, próximo ao acesso à região das Palmeiras. O casal estava em uma caminhonete Chevrolet S10 parada no sistema pare e siga, implantado devido a obras de manutenção na pista, quando o veículo foi atingido na traseira por um caminhão frigorífico.

De acordo com informações divulgadas pelo site Coxim Agora, a caminhonete aguardava liberação do tráfego no trecho controlado por funcionários da concessionária responsável pela rodovia. Instantes depois, o caminhão colidiu violentamente contra a traseira da S10.

Com a força do impacto, a caminhonete ficou prensada entre carretas que estavam na fila do pare e siga. A destruição do veículo foi intensa e os ocupantes morreram ainda no local, antes da chegada do socorro.

Equipes de resgate da concessionária Motiva Pantanal, antiga CCR MSVia, atenderam a ocorrência. O motorista do caminhão frigorífico sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim. O estado de saúde dele não foi informado.

Militares do Corpo de Bombeiros de Coxim realizaram a retirada dos corpos das ferragens. O trabalho mobilizou equipes de resgate devido aos danos causados à estrutura da caminhonete.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

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