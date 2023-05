Casal é surpreendido por assaltantes armados ao chegarem em casa

Um casal de moradores do Bairro Mara do Jacinto, viveu noite de terror neste último final de semana, ao se mantido como refém durante roubo a residência em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 39 anos e sua esposa de 34, foram abordados por uma dupla de criminosos ao abrirem o portão de elevação.

Conforme informações da Polícia Civil, um terceiro envolvido no crime estaria vigiando o casal há alguns dias e passou a informação para os dois suspeitos do roubo que o casal guardada uma grande quantia de dinheiro na residência.

Câmeras de segurança do imóvel gravaram a ação dos assaltantes. Nas imagens é possível identificar os criminosos entrando na residência. Durante o roubo, os criminosos renderam as vítimas e os fizeram ajoelhar enquanto procuravam dinheiro na residência.

Aos policiais, a moradores relatou que os assaltantes foram até o closet do quarto e um dos homens vasculhou o local em busca de algo de valor. Nada no local foi encontrado, mas policiais fugiram levando corrente de ouro, a chave de um veículo e um Iphone 13. Segundo a polícia, a chave do veículo e o celular foram jogados em uma rua nas proximidades da 3ª Delegacia de Polícia Civil, no Carandá Bosque.

Após serem acionados, equipes da Polícia Civil chegou ao proprietário do Voyage preto usado no roubo. Diante das informações, os policiais foram à residência de um dos suspeitos, no bairro Moreninhas II, onde o prenderam em flagrante. No local, os policiais encontraram uma pistola 9 milímetros com 9 munições. Ao ser questionado, o assaltante entregou os dois comparsas que o ajudaram no assalto ao casal.

Em rondas pela região sul da Capital, os policiais prenderam os outros dois envolvidos no assalto. Com eles foram apreendidos roupas usadas no roubo, uma motocicleta Honda 150 FAN utilizada para monitorar o casal, outra pistola Calibre 380 com quatro munições, uma munição de 9mm e uma calibre 38 no coldre.

No imóvel onde os assaltantes estavam, foram encontrados um par de algemas, pertence ao Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul.

