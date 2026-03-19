Casal é preso transportando 24 ampolas de medicamento emagrecedor em Três Lagoas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 24 unidades de medicamentos emagrecedores em Três Lagoas, nessa quarta-feira (18), durante uma fiscalização na BR-262.

Durante ações dos agentes, um Honda/HR-V foi abordado. O veículo era ocupado pelo motorista e uma passageira. Durante a entrevista, ao ser questionada sobre a viagem e o que transportava, a passageira disse terem ido até o Paraguai e que transportava medicamentos emagrecedores.

Após vistoria, foram apreendidos um total de 24 ampolas de medicamentos, sendo 12 unidades transportadas por cada um dos envolvidos, além de eletrônicos e perfumes sem documentação fiscal.

A dupla foi presa e encaminhada à Polícia Federal em Três Lagoas.