Casal é preso por tráfico de drogas em operação da Polícia Civil em Naviraí

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (15), durante uma ação da Polícia Civil no bairro Residencial Nelson Trad. A operação foi conduzida em Naviraí, cidade distante 359 quilômetros de Campo Grande, onde localizaram porções de maconha e crack prontas para a venda em diversos pontos da residência.

Os suspeitos, identificados pelas iniciais K.A.G., de 18 anos, e L.S.S., de 24, já eram alvos da Justiça. O homem possuía um mandado de apreensão por medida infracional, enquanto a mulher respondia a um processo criminal em andamento na comarca de Loanda, no Paraná.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram uma porção de maconha (46,1g) sobre o rack da sala, 22 porções de crack (4,3g) dentro de uma bolsa feminina no sofá, uma porção maior de crack (9g) no armário da cozinha, quantidade que, segundo a polícia, poderia ser fracionada em até 50 porções.

Além das drogas, foram apreendidos R$ 69 em dinheiro trocado, o que reforça a suspeita de comércio de entorpecentes no local.

Após a prisão, a autoridade policial ratificou o flagrante e solicitou a conversão para prisão preventiva, devido à gravidade dos fatos e à reincidência dos envolvidos.

