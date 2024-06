Casal morre após dupla de moto fuzilar veículo na região da fronteira

César Romero Morel e Fabíola Beatriz Valdez Villamayor foram executados, na tarde desta quarta-feira (5), no momento que chegavam em uma residência no bairro General Genez, região norte de Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã.

Segundo Ponta Porã em Dia, o veículo importado que o casal estava a bordo foi fuzilado por dois homens que chegaram em uma moto, quando César Romero estacionava o veículo.

César Romero ainda saiu do carro e aparentemente abriu a porta traseira do veículo quatro portas para pegar algo no banco de trás, mas não conseguiu, caindo morto.

Já Fabíola Beatriz foi alvejada no banco do passageiro com diversos disparos de arma de fogo de grosso calibre. Pelo menos dois tiros acertaram a cabeça da vítima.

Informações extraoficiais dão conta que César Romero seria ex-presidiário e teria deixado a prisão há poucos dias, mas a polícia não confirma essa versão.

Outra hipótese é que o crime seria passional, conforme os primeiros levantamentos da polícia.

