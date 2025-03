Casal é encaminhado para a delegacia com sinais de lesão, após denuncia de violência doméstica, em Ponta Porã

Na madrugada desta quarta-feira (5) uma mulher, de 42 anos, ligou para a polícia após ser agredida por seu marido, de 41 anos. O caso aconteceu no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, cidade distante 313km de Campo Grande. O casal foi levado ate a delegacia.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado para verificar um caso de violência doméstica. Ao chegarem no local, a mulher informou que havia sido agredida pelo marido. Segundo ela, tudo começou com uma discussão que acabou se tornando agressões, como cabeçadas no rosto, um soco próximo ao olho, jogada ao chão e pressionada na parede.

O suspeito foi encontrado ao lado do local, no fundo da oficina onde trabalha. Ele negou as agressões e cooperou com a polícia, alegando que a vítima havia sido ele. Nele foram encontrados mordidas no braço e hematomas nas orelhas e na boca.

Diante da situação, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.