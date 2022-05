Casal é detido com carga de cocaína avaliada em R$ 10 milhões em Água Clara

Um casal foi detido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na tarde de ontem (4) em Água Clara, município que fica a 187 quilômetros de Campo Grande, com uma carga de pasta base de cocaína avaliada em R$ 10 milhões. Junto com eles, estavam os dois filhos, uma criança de 4 anos e um bebê de apenas 2 meses.

Segundo informações, a apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-262, quando os policiais abordaram um veículo, de modelo Up da marca Volkswagem. Durante a entrevista, o casal demonstrou grande nervosismo, causando suspeitas nos agentes.

Ao realizarem buscas no carro, os agentes encontraram tabletes de cocaína escondidos em um compartimento oculto no automóvel. O condutor do veículo informou a polícia que ele havia pego a droga na capital do estado, e que deveria levar até São Paulo (SP). Em depoimento, a passageira disse que não sabia da existência da droga no veículo.

Os dois, juntamente com o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara.