Casa de reza é incendiada em aldeia indígena de MS

Casa de reza indígena foi incendiada na tarde de quarta-feira (21), em uma aldeia localizada em área de estudo para demarcação, no município de Caarapó. Antiga área Yvu, atualmente chamado de tekoha kunumi, as terras estão na portaria do “TI Dourados Amambai Peguá I”, que abrange os municípios de Caarapó, Laguna Carapã e Amambai.

Segundo Caarapó News, o incêndio foi divulgado na rede social pelo perfil Aty Guasu. “Oga pysy/Ogusu (Casa de Reza) já vinha sofrendo várias ameaças para ser queimado há duas semanas atrás, conforme testemunha já tinham tentando queimar, pois não conseguiram (…) Não queimaram apenas a nossa casa sagrada, sim os nossos corpos, uma parte do povo Guarani Kaiowá”, diz a publicação.

Ainda segundo as informações, Nourivaldo Mendes, conhecido como Simão residente em Caarapó, mas que está em Brasília para agendas em ministérios, algumas pessoas viram a movimentação de dois adolescentes e suspeitam que eles tenham provocado um curto-circuito. “Só viram os dois moleques correndo. Não fizeram Boletim de Ocorrência porque não conseguiram identificar ninguém”, disse.

A inauguração da casa de reza seria no dia 14 de junho, mesma data em que no ano de 2016 o agente de saúde Clodiodi Aquileu Rodrigues foi assassinado.