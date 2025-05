Carvoaria é autuada por operar com licença vencida em assentamento de Campo Grande

Fiscalização da PMA no distrito de Anhanduí apreende madeira nativa e aplica multa de R$8,7 mil

Uma carvoaria localizada no Assentamento Três Corações, no distrito de Anhanduí, em Campo Grande, foi autuada por infrações ambientais após fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA). A operação teve início no domingo (18) e foi concluída na segunda-feira (19), após denúncia anônima encaminhada à corporação.

No local, os policiais solicitaram ao responsável pela propriedade as licenças exigidas para a instalação e operação da carvoaria. Durante a verificação, foi constatado que a licença de funcionamento estava vencida desde 10 de dezembro de 2024, caracterizando atividade irregular.

Como resultado da fiscalização, duas motosserras foram apreendidas, além de 15,9 metros cúbicos de madeira nativa. A PMA lavrou um Auto de Infração administrativo e aplicou multa no valor de R$ 8.770,00.

A denúncia que originou a ação também apontava a possibilidade de ocorrência de trabalho em condição análoga à escravidão. No entanto, após vistoria no local, essa suspeita não se confirmou.

A Polícia Militar Ambiental reforçou a importância das denúncias feitas pela população no enfrentamento aos crimes ambientais. Segundo a corporação, todas as informações recebidas são apuradas com rigor, e o anonimato dos denunciantes é garantido. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 9984-5013 ou pelo Disque Denúncia 181.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram