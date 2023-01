Carros com quase R$ 130 mil em produtos são apreendidos na fronteira

A Polícia Militar de Ponta Porã apreendeu dois veículos abandonados que estavam com vários produtos contrabandeados do Paraguai. Uma equipe realizava patrulhamento ostensivo preventivo na região norte da cidade, quando por volta das 18h, os policiais militares cruzaram com os carros trafegando na MS-164, sentido Copo Sujo.

Em ambos os veículos estava apenas o condutor. A equipe desconfiou do aparente excesso de peso que o veículo carregava e retornou para realizar a fiscalização. no entanto logo foi avistado que os veículos estavam abandonados no canteiro da pista e os condutores tomaram rumo em direção ao Paraguai.

Foi realizada a devida checagem e verificação no interior dos veículos, um Fiat Uno e um VW Voyage, no interior de ambos os veículos foi encontrado 30 caixas de cigarro, 28 pneus de tamanhos variados e 2100 unidades de óculos, causando um prejuízo aproximado de R$ 129.000,00.

Diante dos fatos, os produtos e os veículos foram encaminhados para a Receita Federal do Brasil em Ponta Porã.

