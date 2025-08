Um carro foi destruído por fogo na madrugada deste sábado (2), na Avenida Lisboa, no bairro Jardim dos Estados, em Ribas do Rio Pardo. As causas não foram identificadas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local o carro já estava completamente em chamas e teve perda total.

O fogo teria iniciado quando o veículo estava em movimento, no entanto, ninguém ficou ferido.