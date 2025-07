Carro é furtado com chave na ignição em frente a residência em Dourados

Uma mulher de 43 anos teve seu veículo furtado na noite de sexta-feira (25), no bairro BNH I Plano, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 22h, logo após a vítima estacionar o carro em frente à própria casa, na Rua Floriano Peixoto.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a mulher havia acabado de chegar do mercado e, ao estacionar o veículo, uma VW Saveiro prata, placas OBG1D90, modelo 2012/2013 —, entrou rapidamente no imóvel para guardar as compras. Quando retornou à frente da residência poucos minutos depois, percebeu que o carro havia sido levado.

A vítima relatou que, no momento do furto, a chave do veículo havia sido deixada no contato, o que pode ter facilitado a ação criminosa.

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, o automóvel não foi localizado e nenhum suspeito foi identificado.