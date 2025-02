Carro de luxo roubado há 14 anos na Argentina é encontrado em Corumbá

Veículo circulava com placas da Bolívia e estava com um brasileiro que disse tê-lo comprado há seis anos

Uma Toyota Hilux SW4, roubada na Argentina em maio de 2011, foi encontrada nesta quinta-feira (13) na BR-262, em Corumbá. O carro, que circulava com placas da Bolívia, estava com um brasileiro de 62 anos.

Durante a abordagem, o motorista afirmou ter adquirido o veículo há seis anos, mas não soube fornecer detalhes sobre a compra. Ao consultar os sistemas, as autoridades constataram o registro de roubo. Questionado sobre a origem ilegal do carro, o condutor permaneceu em silêncio.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Corumbá, que seguirá com as investigações.

