Carro colide com estrutura do camelódromo em Campo Grande e condutor é levado à delegacia

Na madrugada deste domingo (12), um Toyota Yaris branco sofreu danos significativos na parte da frente após colidir com as estruturas do camelódromo de Campo Grande. O acidente ocorreu quando o veículo atingiu a lateral do centro de vendas, danificando o lado direito do carro e acionando o airbag.

O motorista e a passageira foram encaminhados à delegacia para esclarecimentos. Pessoas que estavam no local no momento do acidente afirmaram que ambos pareciam estar sob efeito de álcool.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram