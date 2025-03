Carro carregado com 15 mil maços de cigarros é apreendido em Campo Grande

Na manhã desta terça-feira (18), um veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 15.000 maços de cigarros contrabandeados em Campo Grande.

A apreensão ocorreu quando os policiais fiscalizavam na BR-060 e abordaram um Chevrolet/Corsa, mas urante as perguntas, foi notado que um lençol preto encobria algo que era transportado no veículo. Ao retirar o pano a equipe da polícia descobriu que o motorista transportava cigarros de origem estrangeira.

O condutor disse que levaria a mercadoria de Ponta Porã até Campo Grande. Ele não possuía CNH e acabou preso e entregue à Polícia Judiciária local.

