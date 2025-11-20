Carro capota e homem morre na BR-267

Foto: Rio Brilhante em Tempo Real
Foto: Rio Brilhante em Tempo Real

Na tarde da última quarta-feira (19), um homem identificado como Glendison Trindade da Silva, de 41 anos, morreu, na BR-267, km 336, no trecho entre Maracajú e Rio Brilhante.

O homem conduzia um Gol que saiu da pista e capotou violentamente várias vezes e ficou na área de mata. O motorista foi arremessado para fora do veículo, falecendo no local antes da chegada do socorro.

O homem é morador da Vila Industrial, em Dourados. A Polícia Civil de Rio Brilhante e perícia de Dourados também estiveram no local.

No veículo foram encontrados produtos contrabandeados do Paraguai, entre eles, essências de cigarros, narguile, perfumes importados.

