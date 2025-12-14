Carro bate em poste e destrói frente do veículo na Avenida Senador Antônio Mendes Canale

Foto: reprodução/redes sociais
Foto: reprodução/redes sociais

Um Fiat Palio colidiu contra um poste de energia elétrica na madrugada deste domingo (14) na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 2h, após o motorista perder o controle da direção nas proximidades da rotatória da Avenida Senador Filinto Müller.

Com o impacto da batida, o poste apresentou rachaduras e acabou sendo arrancado da base. Imagens registradas no local mostram a frente do veículo completamente destruída, além da perda de uma das rodas dianteiras.

O condutor estava sozinho no momento do acidente e, apesar da gravidade da colisão, não sofreu ferimentos graves. Equipes policiais e de socorro foram acionadas, prestaram atendimento no local e encaminharam o motorista para uma unidade de saúde para avaliação médica.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram detalhadas. O caso foi atendido pelas autoridades competentes, e a área foi sinalizada para garantir a segurança de quem trafegava pelo local.

 

