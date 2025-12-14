Carro bate em poste e destrói frente do veículo na Avenida Senador Antônio Mendes Canale

Um Fiat Palio colidiu contra um poste de energia elétrica na madrugada deste domingo (14) na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 2h, após o motorista perder o controle da direção nas proximidades da rotatória da Avenida Senador Filinto Müller.

Com o impacto da batida, o poste apresentou rachaduras e acabou sendo arrancado da base. Imagens registradas no local mostram a frente do veículo completamente destruída, além da perda de uma das rodas dianteiras.

O condutor estava sozinho no momento do acidente e, apesar da gravidade da colisão, não sofreu ferimentos graves. Equipes policiais e de socorro foram acionadas, prestaram atendimento no local e encaminharam o motorista para uma unidade de saúde para avaliação médica.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram detalhadas. O caso foi atendido pelas autoridades competentes, e a área foi sinalizada para garantir a segurança de quem trafegava pelo local.

