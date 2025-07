Carro afunda no Rio Paraguai e bombeiros retomam buscas por condutor desaparecido em Porto Murtinho

As buscas por um condutor que desapareceu após um carro cair no Rio Paraguai, em Porto Murtinho, foram retomadas na manhã deste domingo (13). Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local desde as 6h30, na orla da cidade, a 439 quilômetros de Campo Grande.

O veículo, um Gol prata, afundou por volta de 0h40 da madrugada, e testemunhas que estavam próximas acionaram os bombeiros imediatamente. Apesar de tentativas de resgate feitas por populares que pularam na água para tentar abrir as portas do carro, o automóvel submergiu rapidamente. Um vídeo divulgado pelo site Porto Murtinho Notícias mostra o momento em que o carro desaparece nas águas.

Durante a madrugada, os bombeiros chegaram a iniciar as buscas, mas, devido à baixa visibilidade, os trabalhos precisaram ser interrompidos e só foram retomados nas primeiras horas da manhã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os moradores que chamaram o socorro não souberam informar se havia mais de uma pessoa dentro do carro. O caso segue em investigação e as buscas continuam ao longo do dia.