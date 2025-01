Carreta com gado tomba na MS-134, em Nova Andradina, após desviar de buraco e deixa animais mortos e feridos

Na tarde de terça-feira (21), uma carreta tombou na MS-134, em Nova Andradina, cidade situada a 298 km de Campo Grande. O acidente ocorreu próximo à entrada do Aeródromo Municipal, na saída para o distrito de Nova Casa Verde.

A carreta, que estava carregada com gado destinado ao abate, tombou após o motorista tentar desviar de um buraco na rodovia e perder o controle da direção. Com o impacto, os animais ficaram presos. Alguns morreram, outros ficaram feridos e foram resgatados por populares e militares do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe da Polícia Militar, que vinha logo atrás, prestou os primeiros socorros ao motorista. Em seguida ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional.

