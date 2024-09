Carreta carregada de soja tomba na MS-040 próximo a Campo Grande; ninguém se feriu

Uma carreta carregada com soja tombou na rodovia estadual MS-040, no trecho entre Campo Grande e o município de Bataguassu, no fim da tarde de terça-feira (24). O acidente aconteceu a aproximadamente 15 quilômetros do perímetro urbano de Campo Grande. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Segundo informações preliminares, o veículo seguia em direção a cidade de Bataguassu, que fica a 313 quilômetros de Capital, quando o motorista perdeu o controle e a carreta acabou tombando na pista. A principal suspeita é de que o veículo estivesse sobrecarregado, o que pode ter contribuído para o acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e atuou na retirada da carreta, que teve a parte dianteira preservada, minimizando os danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interrompeu temporariamente o tráfego para garantir a segurança dos motoristas e permitir o trabalho das equipes de resgate e remoção.

Após as diligências, o trânsito na MS-040 foi liberado e segue normalmente. As autoridades continuam investigando as causas do acidente, mas, até o momento, a sobrecarga da carreta é a principal hipótese.

