Carga de droga avaliada em mais de R$ 50 milhões é apreendida em Dourados

Uma carreta frigorífica foi apreendida pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na manhã de hoje (28), no Anel Viário de Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, com 4,2 toneladas de maconha e 568 kg de cocaína. O material é avaliado em R$ 51 milhões.

Os agentes faziam patrulhamento na zona rural da cidade quando perceberam que o veículo havia entrado em alta velocidade na Perimetral Norte. Durante a abordagem, o condutor, de 42 anos, afirmou que havia carregado em uma grande empresa de alimentos na cidade, na BR-163, mas não soube explicar o motivo da rota pelo Anel Viário.

Ao encaminhar o condutor até a empresa onde havia carregado a carga e abrir o baú refrigerador, foram localizados diversos fardos de drogas.

Preso em flagrante, o homem contou que carregou o material perecível na quarta-feira e que, ao meio dia, entregou a carreta para um desconhecido.

Ele afirmou a polícia, que pegou o veículo carregado com os entorpecentes para levar até a cidade São Paulo (SP), onde receberia R$ 7 mil pelo transporte.

O material apreendido foi encaminhado para a Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, juntamente com o motorista e a carreta

Com informações de Dourados News

