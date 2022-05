Capivaras são resgatadas de cisterna em operação conjunta na Capital

Três capivaras foram resgatadas na manhã de hoje (17) no bairro Aero Rancho durante uma operação conjunta da PMA (Polícia Militar Ambiental) e o Corpo de Bombeiros. Os animais estavam dentro de uma cisterna (reservatório de águas pluviais) na região sul de Campo Grande.

De acordo com a PMA, as equipes foram acionadas por moradores do bairro Aero Rancho, no final da Avenida Ernesto Geisel, após os três animais da espécie capivara (Hydrochoeris Hydrochaerus) caírem em cisternas de concreto e não conseguirem sair.

Veja o momento em que as capivaras foram resgatadas pelas equipes:

As equipes verificaram que as cisternas eram de concreto com “bocas” de quase dois metros quadrados que estavam abertas sem proteção, havendo ligação em túneis entre algumas. Com uso de cambões, as equipes militares conseguiram realizar o resgate das capivaras.

Nenhum dos animais estava ferido, foram soltos no local e a PMA localizará o proprietário da área e o notificará para que faça a proteção das cisternas para evitar novos acidentes.