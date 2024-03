2ª fase da operação interestadual “Cyberconnect” tem participação da Polícia Civil de MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul está participando, nesta quinta-feira, 21/03, da 2ª fase da operação interestadual “Cyberconnect” de repressão a crimes cibernéticos desencadeada pela Polícia Civil de São Paulo. A ação está sendo coordenada pelo DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), com apoio da DERF (Delegacia Especializada de Repressão à Roubos e Furtos), DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos) e GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão à Roubo a Banco, Assalto e Sequestro).

Cerca de 300 policiais civis, de quatro Estados da federação estão nas ruas nesta manhã para deflagração da Operação de Investigação qualificada, Inteligência, conexão e enfrentamento de Crimes Cibernéticos, com o cumprimento de 93 mandados (67 de busca e apreensão e 26 prisões), além de sequestro de bens e valores. Estima-se que 5 mil vítimas experimentaram prejuízo de R$ 50 milhões.

A ação está sendo realizada em São Paulo, pelas delegacias: DEINTER 5; DEINTER 2; DEINTER 3; DECAP; DEMACRO e DOPE e em outros três Estados: Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. A operação é desenvolvida e coordenada pelo DEINTER 5 – São José do Rio Preto-SP, Departamento da Polícia Civil no interior Paulista.

No MS, foram cumpridas sete medidas cautelares de busca e apreensão. Durante o cumprimento, uma equipe do DRACCO acabou flagrando um dos alvos na prática do crime de tráfico de drogas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.