Candidato esfaqueado por amante foge do hospital

Candidato a deputado federal do Republicanos, Saulo Batista foi esfaqueado na tarde da última segunda-feira (26), na capital por amante, fugiu do hospital Santa Casa e registrou B.O na Capital.

O candidato foi atingido no tórax e no braço após amante surpreendê-lo na cama com outra mulher em prédio de luxo localizado na Afonso Pena.

Conforme dados do boletim de ocorrência, o casal estaria discutindo desde domingo (25). Durante a discussão ontem (26), a amante de Saulo teria sido removida do apartamento pela gerente e levada ao apartamento em que vive. Logo após o candidato foi visto ensanguentado.

Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados. A suposta garota de programa com quem Saulo foi flagrado pela amante chegou a relatar aos policiais que estava com ele e que o casal estaria separado. Além disso, afirmou que foi perseguida pela autora e que fugiu, se escondendo em um apartamento em obras.

A redação procurou o candidato para saber sua versão mas até o fechamento da matéria ele não respondeu.