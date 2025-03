Caminhoneiro tenta impedir furto e é esfaqueado por ladrão em posto de combustíveis

Caminhoneiro, de 41 anos, foi esfaqueado a golpes de canivete ao tentar impedir que seu caminhão fosse furtado. O crime ocorreu na noite desse sábado (8), em um posto de combustível em Nova Alvorada do Sul.

Segundo noticiado pelo site Dourados News, por volta das 22h30 de ontem, a vítima percebeu que um homem tentava abrir o compartimento de carga do caminhão que estava estacionado no posto.

A vítima questionou o suspeito sobre o fato, momento em que foi atacada com golpes de canivete na região do tórax. O trabalhador foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Francisca Ortega.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada e o homem de 32 anos foi preso em flagrante e autuado pelo crime de tentativa de homicídio.